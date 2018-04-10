Песков прокомментировал обвал российских рынков

Негативные тенденции на мировых и российских биржах обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, но потом будет корректировка. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс во вторник, 10 апреля.



Он признал, что "на бирже были сильные негативные тенденции".



"Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается", – отметил пресс-секретарь Путина.



Песков выразил уверенность, что впоследствии "рынки ждет определенная корректировка".



"Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но, по крайней мере, ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием", – добавил он.



По его словам, Владимир Путин "так или иначе занимается экономическими делами".

