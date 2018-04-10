Порошенко и Меркель проводят переговоры – пресс-секретарь
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в настоящий момент проводят переговоры в Берлине, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.
"Президент проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал С.Цеголко во вторник в своем микроблоге в Твиттере.
Он проиллюстрировал свое сообщение фотографией приветствующих друг друга П.Порошенко и А.Меркель.
Источник: Интерфакс-Украина
12:55