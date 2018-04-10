Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину

Немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины относительно строительства газопровода "Северный поток–2" и считает важным сохранение транзита через территорию Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому (строительство газопровода "Северный поток-2" - ИФ) вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу.

Но все равно стоит вопрос о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию", - сказала А.Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу.



Канцлер ФРГ также подчеркнула, что сохранение транзита через территорию Украины является важным. "Конечно, тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса", - подчеркнула А.Меркель.

