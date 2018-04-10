Украина намерена ввести санкции в отношении российских олигархов, аналогично с США – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время по его поручению рассмотрит вопрос введения санкций в отношении российских олигархов, которые будут гармонизированы с санкциями США.



"Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны, секретарю Совета подготовить соответствующий проект решения, который будет в ближайшие дни вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут введены. Они будут максимально гармонизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет привлечен и господин Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска – ИФ) и другие", - сказал глава Украинского государства на пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине во вторник, отвечая на вопрос, когда будут введены санкции против российских олигархов, аналогичные санкциям, введенным США.

