Tesla выпустит полноприводный электрокар

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал начало выпуска полноприводного электрокара с двумя моторами. Об этом он написал своем Twitter, отвечая на вопросы подписчиков.



Маск отметил, что полноприводная Tesla может быть создана уже в июле этого года, однако для начала концерн должен нарастить объемы.



"Нам необходимо выйти на показатель 5 тысяч электрокаров Tesla Model 3 в неделю, прежде чем добавить нововведение, которое усложнит производство", - написал он.



Маск отметил, что наращивание объема производства даст старт выпуску более сложных моделей.

