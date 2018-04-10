СМИ: Личные контакты Медведчука с Путиным — последняя ниточка, которая связывает Украину с Россией

Зачем генпрокурору Юрию Луценко и СБУ нужна политическая ликвидация Медведчука и почему многие украинские политики тайно встречаются с лидером «Украинского выбора», в статье для «Рабочей газеты» написал журналист Евгений Коротков.



По мнению Е.Короткова, несмотря на публичные обвинения Медведчука и его организации в «подготовке госпереворота», Юрий Луценко все же немного поосторожничал, заявив, «у нас есть вопросы к деятельности «Украинского выбора» как центра антиукраинской пропаганды».



«Все-таки обтекаемое «у нас есть вопросы»… У штатных сочинителей фантастических версий, набранных Луценко по оскуделым сусекам, не хватает воображения придумать хоть какие-то юридические наручники, чтобы пристегнуть Медведчука к Савченко и Рубану. То есть к воображаемому государственному перевороту», — обратил внимание журналист.



Ответ на вопрос, зачем им нужна политическая ликвидация Медведчука, по мнению Е.Короткова, лежит на поверхности.



«Во-первых, Медведчук лично знаком с Путиным, а «Украинский выбор» Медведчука де-факто сейчас самая раскрученная по-настоящему оппозиционная политическая партия в Украине. Пусть небольшая, но возглавляемая несомненным лидером и значимой лично стью. Недаром в среде политических экспертов бродят упорные слухи, что многие украинские политики тайно встречаются с Медведчуком», — пояснил журналист.



Но главное, уверен Е.Коротков, — это личные контакты Медведчука с Путиным.



«По большому счету это последняя ниточка, связывающая Киев с Москвой. Вот ее-то и хотят обрезать. А что дальше, тоже не секрет – разрыв дипотношений, отмена «Большого договора», а там и рукой подать до открытой войны с Россией… Понимают ли это в Киеве? Отлично понимают. Но, будучи по факту не государством, а оккупированной американцами территорией, выполняют чужую волю», — подытожил Евгений Коротков.

