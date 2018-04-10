Facebook рассказал, как узнать о краже своих личных данных

Facebook собирается рассылать уведомления пользователям, чьи личные данные могли попасть в руки третьих лиц, и предложит поменять настройки приватности.



Если Facebook усомнится в сохранности персональных данных пользователя, в его новостной ленте появится соответствующее уведомление. Соцсеть сообщит, какое приложение или сайт могли делиться личной информацией о пользователях, и добавит его в черный список.



Если с безопасностью аккаунта все в порядке, Facebook предложит проверить список сайтов и предложений, которые запрашивали какую-либо информацию об аккаунте.



Ранее стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом Дональда Трампа во время президентской кампании, незаконно получила доступ к сведениям о 87 миллионах пользователей соцсети. После этого 9 апреля сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что удалил свою страницу в Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей, сообщило издание USA Today. Он обвинил соцсеть в получении прибыли благодаря персональной информации пользователей, в то время как они из этой прибыли не получают ничего. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск также удалил аккаунты компаний в FB в рамках флешмоба #deletefacebook.

