ФИФА рассматривает вопрос отмены арендных соглашений между клубами

Арендные соглашения между командами могут быть отменены. Такой вопрос рассматривает Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает France Football.



Для обсуждения данного вопроса была создана специальная комиссия. В нее вошли представители Международного профсоюза игроков, Ассоциации европейских клубов, ФИФА и бывших футболистов, в числе которых бразилец Кафу, хорват Звонимир Бобан, голландцы Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.



Отмечается, что в число рассматриваемых пунктов реформирования трансферной системы попало ограничение максимального размера оплаты труда. Окончательное решение может быть утверждено на октябрьском заседании совета ФИФА.



В нынешнем сезоне туринский «Ювентус» стал самым щедрым на аренды клубом. Итальянский клуб отдал в аренду 41 игрока.

