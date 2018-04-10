ВВП Украины может замедлиться, если страна сойдет с пути реформ – ВБ

Всемирный банк предупреждает о риске замедления роста экономики Украины в текущем и следующем годах, если страна в ближайшие месяцы не завершит ожидаемые реформы.



"Если реформы не будут выполнены в ближайшие месяцы, страна попадет в период неопределенности... Это даст негативный сигнал инвесторам. Как следствие, экономический рост может замедлиться до около 2% в 2018 году и, вероятно, будет оставаться низкими в 2019 году ввиду неопределённости относительно предстоящих в этом году выборов", - сказал ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан на пресс-конференции в Киеве во вторник.

