Каждый седьмой украинец позитивно относится к Сталину - опрос
14% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), позитивно относятся к Иосифу Сталину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.
В частности, 10% опрошенных относятся к Сталину с уважением, 3% - с симпатией, а 1% - с восхищением.
При этом 18% респондентов относятся к Сталину с отвращением и ненавистью, 13% - с враждебностью и раздраженностью, а 11% - со страхом.
Еще 29,5% ответили, что им все равно, 2% заявили, что не знают, кто такой Сталин, 13% - затруднились ответить, а 1,5% - отказались от ответа.
Опрос проводился с 5 по 21 февраля.
Методом интервью было опрошено 2 043 респондента старше 18 лет в 110 населенных пунктах всех областей, кроме аннексированного Крыма.
В Луганской и Донецкой областях исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях.