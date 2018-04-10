Каждый седьмой украинец позитивно относится к Сталину - опрос

14% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), позитивно относятся к Иосифу Сталину.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



В частности, 10% опрошенных относятся к Сталину с уважением, 3% - с симпатией, а 1% - с восхищением.



При этом 18% респондентов относятся к Сталину с отвращением и ненавистью, 13% - с враждебностью и раздраженностью, а 11% - со страхом.



Еще 29,5% ответили, что им все равно, 2% заявили, что не знают, кто такой Сталин, 13% - затруднились ответить, а 1,5% - отказались от ответа.



Опрос проводился с 5 по 21 февраля.



Методом интервью было опрошено 2 043 респондента старше 18 лет в 110 населенных пунктах всех областей, кроме аннексированного Крыма.



В Луганской и Донецкой областях исследование проводилось только на подконтрольных украинским властям территориях.

