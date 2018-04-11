Старение - естественный процесс, но его можно замедлить

И поможет в этом здоровый образ жизни и грамотно составленный рацион, отмечает Zee News. Эксперты советуют обязательно включить в диету йогурт. Это хороший источник кальция, спасающего от остеопороза. А наличие полезных бактерий поддерживает нормальную микрофлору и здоровье кишечника.



Рыба богата жирными кислотами омега-3, снижающими риск образования холестериновых отложений и риск отклонений в сердцебиении. В свою очередь, арбуз может похвастаться ликопином в составе. Это соединение помогает очистить кожу от высыпаний. А еще ликопин относится к антиоксидантам, и, значит, ему под силу защитить от УФ-повреждений. Черника тоже содержит антиоксиданты. Поэтому она позитивно влияет на кожу.



Апельсины - главный фрукт, ассоциирующийся с витамином С. Данный витамин способствует выработке коллагена, необходимого для поддержания молодого вида кожи. Не все знают, но много витамина С в брокколи, впрочем, как клетчатки, бета-каротина и селена. А вот авокадо отвечает за поддержание уровня влаги в кожи. С авокадо кожа выглядит намного моложе благодаря содержанию жирной кислоты омега-9 и олеиновой кислоты.

