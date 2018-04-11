Илон Маск показал новый вид транспорта

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Instagram фото корпуса космического межпланетного корабля BFR, предназначенного для полетов не только к другим планетам, но и из города в город вместо существующих самолетов.



Для понимания масштабов проекта рядом с частью корабля поставили электромобиль Tesla Model 3, который стал выглядеть, как игрушечная модель.



Корабль будет оборудован 40 кабинами для путешественников, зонами общего пользования, складами, кухнями, а также убежищами на случай солнечных вспышек. Длина корабля составит около 48 метров. Высота ракета - 106 метров, диаметр - 9 метров, полезная нагрузка - до 150 тонн.



BFR состоит из двух полностью многоразовых ступеней с ожидаемой надежностью посадки на уровне современных авиалайнеров. У корабля есть несколько вариантов полезной нагрузки: межпланетный космический корабль, используемый, в частности, для создания колоний на Луне и Марсе; танкер или грузовик для вывода на орбиту спутников и полетов к МКС; транспорт для перелетов между удаленными друг от друга городами Земли.



Маск презентовал проект ракеты BFR (Big Falcon Rocket), которая придет на смену ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, осенью 2017 года. Согласно планам, BFR должна заменить нынешнее семейство ракет Falcon уже в 2020-х годах. SpaceX планирует строить на орбите "ракетное депо", где ступени будут заправляться, проверяться и комбинироваться в зависимости от предстоящей задачи.



Если говорить не о межпланетных перелетах, а о путешествиях вокруг Земли между городами, то, к примеру, полет на BFR из Нью-Йорка в Шанхай займет всего 39 минут, а максимальная скорость ракеты будет достигать 27 тысяч км/ч. Перелет между большинством городов мира будет занимать не более получаса, а добраться в самую удаленную точку Земли можно будет лишь за час.



Как писал ранее Маск в своем Instagram, стоимость такого полета на ракете BFR будет сопоставима со стоимостью авиабилета в эконом-классе.



По словам Илона Маска, полет на BFR из Нью-Йорка в Шанхай займет 39 минут, из Бангкока в Дубай - 27 минут, из Лондона в Дубай - 29 минут, из Дубая до Сиднея - за 40 минут.







