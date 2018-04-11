Рубль обвалился до двухлетних минимумов

Доллар и евро продолжили активный рост на Московской бирже в среду утром, 11 апреля. Как сообщает Интерфакс, курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превысил отметку 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года.



На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 рублей, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 рублей, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля – до 71,69 рубля – говорится в сообщении.



По мнению экспертов, рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка властями США.



Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, виновен в новой химической атаке в районе города Дума.

