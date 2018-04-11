Freedom House: в Украине впервые за 4 года снизился уровень демократии

Международная неправительственная организация Freedom House отмечает, что в Украине впервые со времен Революции достоинства зарегистрирован спад показателей демократических процессов.



Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ссылаясь на доклад Freedom House под названием «Страны в переходном периоде 2018. Противостояние нелиберализму»



С продолжением управляемого Россией конфликта на востоке страны, украинские политики пользуются чувствами патриотизма, чтобы нападать на неправительственные организации и журналистов, обвиняя их в подрыве военных усилий.



«Нападения на гражданское общество и политических оппонентов подорвали движущую силу процесса реформ в Украине», - отметил директор проекта «Страны в переходном периоде» Нейт Шенкан.



Он указал на то, что хотя реформы по децентрализации продолжаются, другие ключевые приоритеты, в том числе меры по борьбе с коррупцией, зашли в тупик. Окно возможностей для Украины не закрылось, но оно сузилось, говорит Шенкан. Обвинив неправительственные организации и журналистов в антинационализме, политики пытаются исключить легитимные голоса от публичных дебатов только потому, что они критикуют правительство».



В целом организация отмечает, что в 2018 году зарегистрирован наибольший спад показателей демократических процессов за всю 23-летнюю историю исследования положения в странах в переходном периоде. 19 из 29 стран, проанализированных в докладе Freedom House, показали, что уровень развития демократии в 2018 году снизился.

