Газпром и Нафтогаз договариваются о новом транзите - СМИ

Российский Газпром и украинский Нафтогаз начала переговоры о новом контракте на транзит газа через территорию Украины. Об этом в среду, 11 апреля, сообщают российские Ведомости со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам.



По этом, по информации газеты, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года контракта, а об условиях транзита с 2020 года.



Сообщается, что переговоры находятся в ранней стадии.



Напомним, накануне глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что его компания "никогда не ставила вопрос об отказе от украинского транзита".



Также вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в проекте газопровода Северный поток-2 есть политическая составляющая, а также о что, что транзит газа через территорию Украины необходимо скохранить.



В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа. С учетом решения о встречной выплате в $2 млрд Газпром остался должен украинской компании $2,56 млрд. После этого российский концерн объявил о расторжении контрактов с Нафтогазом и подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.

