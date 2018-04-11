Гройсман: проверка ТРЦ на противопожарную безопасность не разовая

Кабинет Министров Украины будет постоянно мониторить ситуацию противопожарной безопасности в торговых центрах и других учреждениях массового скопления людей. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, передает корреспондент УНН.



"Сегодня будет промежуточный отчет. Но очевидно, что мы имеем дело с безответственностью, с равнодушием, непониманием того, что пренебрежение правилами безопасности приводит к человеческим жертвам. Поэтому с таким бардаком мириться не собираемся. Я подчеркиваю, что это не разовая акция. Мы постоянно будем мониторить ситуацию", - подчеркнул он.



Премьер отметил, что правительству не нужны штрафные санкции от владельцев или арендаторов, а нужна безопасность украинских граждан.



"Пожалуйста, обеспечьте ее, и у нас нет никаких вопросов. Другого варианта здесь нет", - подчеркнул глава правительства.

