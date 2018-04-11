Депутаты Киевсовета хотят ограничить въезд в столицу по ирпенской дороге

Депутаты Киевсовета планируют ограничить проезд транспорта по вул. Обуховской. Об этом в "Общине Киевщины" написал депутат от Святошинского района Илья Сагайдак, передает Громада Приирпенья.



Депутатская группа из членов транспортной комиссии Киевсовета 6 апреля уехала на выездное заседание.



На нем присутствовали Богдан Тимченко – заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры, Сергей Пилипчук – первый заместитель председателя Святошинской РГА, Сергей Каневский – начальник КП ДЭУ Святошинского района.



Сагайдак отмечает, что утром движение на перекрестке контролирует авто патрульной полиции.



"Я был свидетелем как подъезжали люди, показывали документы. Полиция их пропускала. Единственное, что вышла перебранка с таксистом. Жители Бучи тоже пытались проехать, они прекрасно понимают местных, которые перекрывают дорогу. Поэтому говорили о достройке Чернобыльской, как уменьшение нагрузки на массив. Приоритетом вижу корректировку бюджета для завершения Чернобыльской",- комментирует депутат Сергей Харчук.



Местные жители видят проблему загруженности улицы Обуховской в трафике из Ирпенского направления.



"Именно поэтому мы обратились в КП "Центр организации дорожного движения" с просьбой промоделировать возможность запрета правого поворота с Ирпенской трассы. Таким образом, часть транспортного потока будет направлена на перекресток улиц Наумова и Подлесной, где был установлен светофор. Главная задача – не допустить транзитный трафик до частного сектора", – отмечает Сагайдак.



"Очевидно, что социальное напряжение растет, поэтому конфликт требует неотложного решения", – добавляет председатель рабочей группы.

