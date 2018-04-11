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- 5 причин купить лот от Монсеррат Кабалье на аукционе «Интер – детям»
5 причин купить лот от Монсеррат Кабалье на аукционе «Интер – детям»
14 апреля в Киеве во дворце «Украина» состоится концерт самой известной оперной певицы планеты – Монсеррат Кабалье. На сайте аукциона «Интер – детям» можно приобрети два билета на главное культурное событие этой весны. Все вырученные от продажи лота деньги пойдут на приобретение медоборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза, сообщает сайт deti.inter.ua.
5 причин, почему нужно купить этот лот прямо сейчас:
1. Попадете на первый за 7 лет концерт звезды в Украине
«Да, действительно, перерыв большой. Но в этом есть свое преимущество: значит, не надоела вашей публике», – пошутила в одном из интервью Монсеррат Кабалье, которая до этого неоднократно давала концерты в Украине. Её выступлениям аплодировали тысячи зрителей в Киеве, Днепре, Одессе.
«Я всегда вспоминаю свой первый визит в Украину. Я тогда немного боялась, потому что никогда не знаешь, какой реакции ожидать от людей в новой стране. Но после выступления я плакала как ребенок. Ведь в Украине так тепло меня приветствовали. После концерта меня окружили в отеле. Мы стали как одна семья», – рассказала певица.
Также Кабалье призналась, что по-настоящему её покорила Одесса: «Одесса похожа на мои родные края. Причем похожи не только ландшафт, архитектура, но и сами жители! Публика здесь особенная. К концу концерта ощущаешь, что происходит единение сердец. Такие чувства дорогого стоят. Я за свою огромную карьеру объехала весь мир и могу сказать, что ничего похожего не видела нигде».
2. Возможность лично поздравить Монсеррат Кабалье с 85-летием
12 апреля певице исполняется 85 лет. «Я очень рада, что буду праздновать свой день рождения в Киеве», – призналась певица в одном из интервью. Своих поклонников в Украине Монсеррат Кабалье попросила не покупать ей подарки: «Запретить дарить не могу – все равно не послушают. Могу только сказать: «Очень вас прошу, не тратьте на подарки огромные деньги!» Ведь даже украшения, в которых я выхожу на сцену, - это в основном бижутерия. А какая разница, если и бижутерия, и бриллианты сияют одинаково? Да и, в конце концов, важно не то, что снаружи, а что у тебя в душе», – считает прима. Победителю аукциона «Интер – детям» будет предоставлена эксклюзивная возможность сфотографироваться с оперной дивой после концерта и взять у нее автограф. А также лично поздравить с Днем рождения.
3. Станьте первыми, кто услышит всемирно известные произведения в исполнении оперной примы на украинском языке!
«Очень хотела бы. Уже готовлюсь к этому», – сказала певица, отвечая на вопрос о возможности выступления на украинском. «Я планирую петь то лучшее, что есть в моем репертуаре: вечную классику, эстрадные композиции, ставшие знаковыми в моей жизни», – рассказала она. Но для Монсеррат Кабалье есть и табу: «Вот чего точно не спою, та это «Happy birthday to you, Happy birthday to me». Я уверена, что со мной пел бы весь зал», – рассмеялась певица.
4. Сможете лично познакомиться с легендарной певицей, которая исполняла свои партии в самых экстремальных ситуациях
Однажды во время выступления в театре «Ла Скала» в Милане Монсеррат Кабалье оступилась. «Упала на сцену и продолжала петь лежа. Зал ахнул. В таком положении мне удалось допеть центральную арию, и спектакль остановили из-за... ошеломительной овации», – вспоминает певица. Надеемся, что таких ситуаций не будет на концерте в Киеве. Ведь теперь точно знаем, что певицу врасплох не застанешь. Познакомиться с легендой такого уровня может далеко не каждый, но участникам благотворительного аукциона "Интер-детям" предоставлена такая возможность!
5. Поможете приобрести медоборудование для детского отделения Центра микрохирургии глаза
Цель благотворительного онлайн-аукциона – сбор средств на покупку двух пневмотонометров для детского отделения Центра микрохирургии глаза. Это современное оборудование применяют для измерения внутриглазного давления. Аппарат позволяет диагностировать врожденные патологии глаза, например, такое заболевание, как глаукома. Вместе мы поможем детям с проблемами зрения увидеть наш большой и прекрасный мир!