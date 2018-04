5 причин купить лот от Монсеррат Кабалье на аукционе «Интер – детям»

14 апреля в Киеве во дворце «Украина» состоится концерт самой известной оперной певицы планеты – Монсеррат Кабалье. На сайте аукциона «Интер – детям» можно приобрети два билета на главное культурное событие этой весны. Все вырученные от продажи лота деньги пойдут на приобретение медоборудования для детского отделения Центра микрохирургии глаза, сообщает сайт deti . inter . ua .

5 причин, почему нужно купить этот лот прямо сейчас:

1. Попадете на первый за 7 лет концерт звезды в Украине

«Да, действительно, перерыв большой. Но в этом есть свое преимущество: значит, не надоела вашей публике», – пошутила в одном из интервью Монсеррат Кабалье, которая до этого неоднократно давала концерты в Украине. Её выступлениям аплодировали тысячи зрителей в Киеве, Днепре, Одессе.

«Я всегда вспоминаю свой первый визит в Украину. Я тогда немного боялась, потому что никогда не знаешь, какой реакции ожидать от людей в новой стране. Но после выступления я плакала как ребенок. Ведь в Украине так тепло меня приветствовали. После концерта меня окружили в отеле. Мы стали как одна семья», – рассказала певица.

Также Кабалье призналась, что по-настоящему её покорила Одесса: «Одесса похожа на мои родные края. Причем похожи не только ландшафт, архитектура, но и сами жители! Публика здесь особенная. К концу концерта ощущаешь, что происходит единение сердец. Такие чувства дорогого стоят. Я за свою огромную карьеру объехала весь мир и могу сказать, что ничего похожего не видела нигде».

2. Возможность лично поздравить Монсеррат Кабалье с 85-летием

12 апреля певице исполняется 85 лет. «Я очень рада, что буду праздновать свой день рождения в Киеве», – призналась певица в одном из интервью. Своих поклонников в Украине Монсеррат Кабалье попросила не покупать ей подарки: «Запретить дарить не могу – все равно не послушают. Могу только сказать: «Очень вас прошу, не тратьте на подарки огромные деньги!» Ведь даже украшения, в которых я выхожу на сцену, - это в основном бижутерия. А какая разница, если и бижутерия, и бриллианты сияют одинаково? Да и, в конце концов, важно не то, что снаружи, а что у тебя в душе», – считает прима. Победителю аукциона «Интер – детям» будет предоставлена эксклюзивная возможность сфотографироваться с оперной дивой после концерта и взять у нее автограф. А также лично поздравить с Днем рождения.



3. Станьте первыми, кто услышит всемирно известные произведения в исполнении оперной примы на украинском языке!

«Очень хотела бы. Уже готовлюсь к этому», – сказала певица, отвечая на вопрос о возможности выступления на украинском. «Я планирую петь то лучшее, что есть в моем репертуаре: вечную классику, эстрадные композиции, ставшие знаковыми в моей жизни», – рассказала она. Но для Монсеррат Кабалье есть и табу: «Вот чего точно не спою, та это «Happy birthday to you, Happy birthday to me». Я уверена, что со мной пел бы весь зал», – рассмеялась певица.

4. Сможете лично познакомиться с легендарной певицей, которая исполняла свои партии в самых экстремальных ситуациях

Однажды во время выступления в театре «Ла Скала» в Милане Монсеррат Кабалье оступилась. «Упала на сцену и продолжала петь лежа. Зал ахнул. В таком положении мне удалось допеть центральную арию, и спектакль остановили из-за... ошеломительной овации», – вспоминает певица. Надеемся, что таких ситуаций не будет на концерте в Киеве. Ведь теперь точно знаем, что певицу врасплох не застанешь. Познакомиться с легендой такого уровня может далеко не каждый, но участникам благотворительного аукциона "Интер-детям" предоставлена такая возможность!



5. Поможете приобрести медоборудование для детского отделения Центра микрохирургии глаза