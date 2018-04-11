«В бой идут одни «старики»: сняли ролик в продолжение легендарного фильма

11 апреля 1979 года – день трагической гибели Леонида Быкова, выдающегося актера, режиссера и сценариста, непревзойденного "Маэстро" из легендарного фильма "В бой идут одни старики", сообщает «Наш полк».



В этот день 39 лет назад Леонид Быков возвращался со своей дачи под Киевом. Режиссер был за рулем собственной "Волги". Впереди него двигался трактор с мотокультиватором, и Быков решил его объехать. Однако при обгоне произошло столкновение со встречным грузовиком. Случилось это примерно в 16 часов 30 минут. Удар был такой силы, что грузовик проломил правую стойку "Волги" и врезался передними колесами в салон. От полученных травм Быков погиб на месте. Ему было 50 лет.



За свою карьеру актер снялся в 22 фильмах, был режиссером 5 картин, для двух из которых написал сценарии. Его авторской работой "от начала и до конца" был фильм "В бой идут одни "старики" – Быков написал сценарий ленты, был режиссером и сыграл одну из главных ролей - Маэстро (капитана Титаренко). Наверное, это одна из самых известных и любимых несколькими поколениями картин.



"В бой идут одни "старики" стала воплощением нереализованной мечты артиста. В детстве Леонид Быков хотел стать летчиком. Однако из-за невысокого роста его не приняли в летное училище. Когда в 1970 году Быкова вместе с другими актерами киностудии Довженко пригласили на юбилей 5-го гвардейского авиаполка, родилась идея фильма. В основе сценария – рассказы участников войны. У героев картины есть реальные прототипы. Вторая поющая эскадрилья из фильма "В бой идут одни старики" действительно существовала. События фильма реальны и происходили в Луганской области.



Готовый сценарий отвергло Госкино: "Сценарий лишён здравого смысла и далёк от реальности. Такого просто не могло быть". Никакие доводы о реальных воспоминаниях фронтовиков не принимались. Но Быков не сдавался. Он стал читать отрывки из сценария на встречах со зрителями, где эти истории принимали на "ура". После обращения фронтовиков в Госкино Быкову все же дали "добро" на съемки.



Интересна также судьба главной музыкального композиции фильма. Песню, которая в последствии стала саундтреком, начали писать еще в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. Однако, в довоенное время она оказалась невостребованной. О набросках "Смуглянки" вспомнили, когда нужно было готовить новую программу для Краснознаменного ансамбля Александрова. В 1944 году "Смуглянка" впервые прозвучала на радио и получила всенародную популярность на фронте и в тылу.



"Смуглянка" стала одной из самых любимых песен и для Леонида Быкова. Незадолго до гибели актер написал своим друзьям: "Никаких оркестров, Дома кино и надгробных речей. А то я встану и уйду – получится конфуз. Пусть кто-то один скажет слово "прощай", и всё. Не надо цирка, называемого почестями. После этого "дерболызните", кто сколько может. А потом пусть 2-я эскадрилья врежет "Смуглянку" от начала и до конца. Вы заметили, что режиссёр я не по диплому, а по призванию? Даже свои похороны режиссирую. Спасибо и пока".



Фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" заканчивается словами капитана Титаренко (персонаж Леонида Быкова): "Когда кончится война, вернёмся мы сюда. Пройдём по этим местам… кто останется в живых. И позовём лучший симфонический оркестр. Во фраках. Выйдет дирижёр. Я подойду и скажу ему… Извини, маэстро, дай я! И как врежем "Смуглянку", от начала – и до конца!".



В 2015 году, к 70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, промо-команда телеканала "Интер" подготовила специальный промо-ролик "Смуглянка", идею которого когда-то подарил всем поклонникам своего фильма "В бой идут одни старики" Леонид Быков. Как будто бы в продолжение знаменитой киноленты, авторы ролика воплотили в жизнь последнюю волю легендарного "Маэстро" - капитана Титаренко. Ролик начинается кадрами из фильма, где герои Быкова и Смирнова сидят возле могилы и обещают после войны прийти на место гибели товарищей с оркестром и "врезать Смуглянку". И одновременно с кинофразами, в реальном времени начинает происходить то, о чем говорят герои Леонида Быкова и Алексея Смирнова. По полю к старой солдатской могиле движутся люди во фраках с музыкальными инструментами в руках... И играют "Смуглянку". От начала и до конца...



Только в течение первой недели после публикации ролика в YouTube он собрал более миллиона просмотров.



