Гройсман решил бороться с трудовой миграцией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен противодействовать оттоку из Украины рабочей силы. Для этого Кабмин подготовил ряд инициатив по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Об этом во время заседания правительства в среду 11 апреля, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Экономическая правда.



По его словам, запрос на квалифицированную рабочую силу появился на внутреннем рынке.



"Сегодня в промышленности Украины есть огромный интерес как внутренних предпринимателей, так и внешних инвесторов, которые сегодня заходят в Украину и строят новые производства. Но первый вопрос, который нужно решить, - это подготовка квалифицированных рабочих кадров", - сказал Гройсман.



Для трудоустройства украинцев внутри страны необходима их квалификация, считает премьер.



"И здесь вопрос высшего профтехнического образования выходит на передний план. Мы начали модернизацию программ обучения. Эта программа уже второй год подряд работает. В этом году мы на нее направим 100 миллионов гривен", - отметил Гройсман.



"Нам надо остановить трудовую миграцию, нам нужно создать новые условия, чтобы люди работали в Украине. Такие условия начали создаваться. Я думаю, что за месяц-два это сделать невозможно. За несколько лет возможно решить вопрос, чтобы люди начали возвращаться", - резюмировал премьер.

