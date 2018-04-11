Россия собьет ракеты США, если они атакуют Сирию - посол

Российский посол говорит, что Москва будет готова нанести удар в ответ, если войска США ударят ракетами по Сирии. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, передает издание Reuters. Он объяснил, что, говоря об этом, имеет в виду заявление президента Владимира Путина и начальника Генштаба вооруженных сил России.



Еще 13 марта российские войска заметили, что они дадут ответ на любой удар США по Сирии, нацелившись на любые ракеты и пусковые установки, которые будут участвовать в этом нападении.



"Если американцами будет нанесен удар, то ракеты будут сбиты и даже места, с которых были запущены ракеты, - будут поражены", - сказал Засыпкин.



Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ в связи с использованием Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.



Сейчас власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения относительно военного ответа правительства Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.



Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.



На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем через возможен запуск авиаударов по Сирии.

