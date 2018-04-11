В Киеве активисты захватили строительный кран на Андреевском спуске

На Андреевском спуске в Киеве, где планируется возведение восьмиэтажного отеля, активисты в среду, 11 апреля, захватили строительный кран, сообщают Вести.



Отмечается, что стройку заблокировали около 20 мужчин, а трое местных жителей забрались на башню и стрелу крана, где разместили флаг Украины и плакат с надписью "KADORR – VOR" и "Чемодан-вокзал-Одесса".



По словам участников акции, генподрядчиком строительства выступает фирма ООО Кадорр-Украина известного одесского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана. Эта фирма входит в корпорацию Kadorr group, которая и занимается строительным бизнесом в Одессе, где ее неоднократно обвиняли в махинациях.



Отмечается, что охрана стройки не препятствовала действиям активистов. На месте также присутствует полиция, патрульные молча наблюдают за происходящим.

