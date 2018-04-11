Трамп запустил рубль в пике

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении атаковать Сирию с помощью американских ракет еще сильнее обвалило российскую валюту. После твита Трампа курс доллара превысил психологическую отметку в 65 рублей, евро торговался в районе 80,5 рубля.



К 14:23 мск за один евро на бирже давали 80,2 рубля. За торговую сессию европейская валюта выросла на 2,4 рубля, или на 3 процента. Курс доллара к этому времени составлял 64,8 рубля, поднявшись за сутки на 1,77 рубля (2,82 процента).



Российская валюта продолжает обвал на фоне негативной международной ситуации и намерения американских властей ужесточить санкции против России. Минфин США 6 апреля ввел против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний новые санкции.



Кроме того, за сотрудничество с фигурантами санкционного списка американские власти обещают карать — вводить новые ограничения. Также Конгресс США готовит еще два типа ограничений в связи с действиями России в Сирии и предполагемой причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

