Украину не устроит транзит 10 млрд кубов газа в год – Насалик

Украину не устроит транзит в объеме 10-15 млрд куб. м газа в год с 2020 года, как это предлагает российский Газпром, поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной.



Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 11 апреля.



"Заявления Миллера (председатель правления Газпрома Алексей Миллер – ред.), что они оставят 10-15 млрд куб. м и будут прокачивать их чрез Украину – наша страна не пойдет на такие объемы. Для Украины это невыгодно. При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа", – сказал министр.



Насалик добавил, что экономически выгодным транзит является при годовом объеме не менее 40 млрд куб. м.



"При объеме транзита около 40 млрд куб. м – экономические показатели такие же, как у Северного потока. При увеличении объема свыше 40 млрд куб. м – транспортировка через ГТС Украины экономически выгоднее, чем через Северный поток. Если европейцы руководствуются только экономикой, о чем говорится, то проект украинской ГТС экономичнее", – отметил глава Минэнергоугля.

