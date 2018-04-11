Airbus начнет предлагать пассажирам лежачие места

Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace представили модули с кроватями, которые можно размещать в грузовых отсеках. Об этом говорится в блоге компании.



Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году. Кроме того, в компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB.





Модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.

