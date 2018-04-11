В США поднялся в воздух самолет «судного дня»
США подняли в воздух самолет «судного дня».
Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет «судного дня». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar.
На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана.
Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.
Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек. Он предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на экстренные случаи.