Мэттис: анализ данных по "химатаке" в Сирии еще продолжается

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил в среду, что анализ данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума еще продолжается. "Мы по-прежнему оцениваем полученные разведывательные данные. Мы все еще работаем над этим", - ответил Мэттис на вопрос журналиста, есть ли достаточно доказательств для того, чтобы обвинить президента Сирии Башара Асада в использовании отравляющих веществ в Думе.

Мэттис вновь повторил, что у Пентагона есть варианты нанесения ударов по ряду объектов в Сирии, если такое решение примет президент Дональд Трамп. Высказывания министра обороны распространил пресс-пул военного ведомства.



Глава администрации США в понедельник заявил, что определится в течение 24-48 часов, применить ли военную силу против властей Сирии. Этот срок уже истек.



С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

