Гриценко заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира

Бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne прокомментировал возможные потери страны от реализации проекта "Северный поток — 2".



По словам Гриценко, строительство российского газопровода принесет экономике Украины определенные убытки, однако, они не будут слишком серьезными.



"Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу. Катастрофичны ли они? Нет, не катастрофичны", — считает экс-глава Минобороны.



При этом реальной проблемой государства Гриценко назвал коррумпированность тех, кто ответственен за транзит голубого топлива через территорию Украины.



"За все эти годы, независимо от того насколько прозрачной или не прозрачной была эта труба, на ней воровали и продолжают красть", — заметил политик.



Как заявил Гриценко, из-за коррупции украинцы "сами уничтожили свою авиапромышленность и кораблестроение". По его мнению, подобная ситуация может привести к полному исчезновению украинского государства.



"Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется", — подчеркнул Гриценко.



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.



В конце марта Германия разрешила строительство магистрали, в начале апреля аналогичное решения приняли власти Финляндии. Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение "Северного потока — 2" в других трех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.

