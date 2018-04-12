Песков: Кремль выступает за серьезный подход, а не за Twitter-дипломатию

Москва не является сторонником "Twitter-дипломатии", а рассчитывает на серьезный подход в мировых делах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов последние заявления в сети Twitter президента США Дональда Трампа о намерении направить ракеты по Сирии.



"Мы не являемся участниками "Twitter-дипломатии". Мы сторонники серьезных подходов", - сказал Песков. "По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации [в Сирии]", - сказал он.



"По-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в [сирийском городе] Дума является выдуманным и не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий", - подчеркнул Песков.



Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. В том же твите он призвал Москву отказаться от поддержки "убивающего газом свой народ чудовища".



В следующем же сообщении президент США отметил, что американо-российские отношения в данный момент являются худшими в истории и поставил вопрос: "Остановить гонку вооружений?" В переводе с английского эта фраза может быть истолкована как предложение оппоненту сделать такой шаг, так и как собственная инициатива.



В понедельник Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.



С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе "Белые каски". В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.

