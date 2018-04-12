Суд вернул загранпаспорта нардепу Полякову

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство депутата Верховной Рады Максима Полякова ("Народный фронт") сдать заграничные паспорта для выезда за границу. Об этом сообщил адвокат Полякова Петр Бойко, пишут Украинские новости.



Заседание суда состоялось во вторник. При этом суд продлил другие обязательства Полякова, частности воздержатся от общения с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к следователю.



Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.



Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.



Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Полякова и Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.



Как сообщалось, суд снял электронный браслет с народного депутата Максима Полякова. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов Полякова и Розенблата.

