Турчинов назвал отказ Киева от ядерного оружия ошибкой

Турчинов назвал отказ Киева от ядерного оружия ошибкой

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. После распада Советского Союза Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

"Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны", — заявил Турчинов в опубликованном в среду интервью украинскому интернет-изданию "Гордон". Он заявил, что ядерное разоружение было "исторической ошибкой".

Турчинов объяснил, что пока Украина не стала членом НАТО, необходимо рассчитывать только на собственные силы.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.