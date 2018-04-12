Посольство РФ: Лондон продолжает отказывать в информации о местонахождении Юлии Скрипаль

Британская сторона продолжает отказывать в предоставлении какой-либо информации о местонахождении россиянки Юлии Скрипаль. Об этом в среду сообщили в посольстве РФ в Лондоне.



"Вновь вынуждены констатировать, что британская сторона продолжает отказывать нам в какой-либо информации о местонахождении Юлии, ее пожеланиях и реальном состоянии здоровья. Налицо линия на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования", - говорится в сообщении диппредставительства.



В нем также указывается, что получена нота МИД Соединенного Королевства, в которой сообщается о том, что Великобритания "полностью выполняет свои обязательства в отношении просьб посольства о предоставлении консульского доступа к российским гражданам Сергею и Юлии Скрипалям". "Мы удивлены таким заявлением. Все наши многочисленные запросы о консульском доступе до сих пор остаются без субстантивной реакции британских властей", - отмечается в коммюнике.



"По-прежнему будем настаивать на встрече с Юлией и Сергеем Скрипалями, положение которых все более напоминает насильственное задержание или лишение свободы", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

