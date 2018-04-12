В Киеве побит почти 60-летний температурный рекорд

В среду, 11 апреля метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд. Температура воздуха достигла отметки 23,8 градуса тепла.



Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.



Предыдущий температурный рекорд, +22,7 градусов, был зафиксирован в столице в 1959 году.



Холоднее всего в этот день было в 1954 году: тогда столбики термометра опустились до 3,9 градусов мороза.

