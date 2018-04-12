Гендиректора "Укрвакцины" уличили в крупной растрате

В Киеве следователи Государственной фискальной службы сообщили о подозрении генеральному директору государственного предприятия Укрвакцина по факту растраты имущества в особо крупном размере. В частности, его обвиняют в растрате 1,5 млн гривен бюджетных средств, сообщает в среду, 11 апреля, пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллионов гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины", - говорится в сообщении.



По данным прокуратуры, следствием получено достаточно доказательств, которые не только указывают, что частными предприятиями указанные услуги по охране перевозки грузов не предоставлялись ГП Укрвакцина, но и вообще эти частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.



Отмечено, что в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности гендиректора ГП Укрвакцина.



Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета должностными лицами госпредприятия на общую сумму более 11 млн гривен.

