Савченко потребовала помощников в СИЗО

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившая голодовку с 23 марта, потребовала пустить к ней в СИЗО помощников для реализации депутатской и политической деятельности, сообщила в среду пресс-служба партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".



Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.



"Лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко, требует предоставления ей возможности осуществлять депутатскую, общественную и политическую деятельность", — говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.



Сообщается, что депутат направила обращения уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, в которых она просит разрешить свидание с ее официальными помощниками-консультантами.



По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.



Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

