Генштаб ВС РФ: "Белые каски" сымитировали химатаку на мирных жителей в городе Дума

Представители организации "Белые каски" специально разыграли перед видеокамерами химическую атаку на мирных жителей в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.



"7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума", - сказал он.

Химическая лаборатория террористов



Представитель Генштаба отметил, что в подземных тоннелях сирийского города Хазрам военным удалось найти мастерскую, в которой боевики изготавливали боеприпасы с отравляющими веществами.



По его словам, боевики планировали провести провокации, однако сирийским властями и российскому Центру по примирению враждующих сторон удавалось заблаговременно выявлять эти планы и средства для проведения провокаций .



"Одним из таких примеров стало обнаружение еще 3 марта в одном из подземных тоннелей городка Хазрама мастерской боевиков по снаряжению боеприпасов кустарного производства отравляющими веществами", - сообщил Познихир.



Генерал-лейтенант добавил, что с начала гуманитарной операции действующим в Восточной Гуте террористам не удалось провести ни одной химической атаки против мирного населения.



"Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия", - отметил он.



Говоря об обстановке в Восточной Гуте, российский генерал отметил, что члены бандформирований уже несколько суток не совершают провокаций и не ведут обстрелы.



"Уже в течение пяти суток на территории Восточной Гуты с их стороны не фиксируется вооруженных провокаций. Никаких обстрелов и боестолкновений нет", - сказал Познихир.



"В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась. В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек", - добавил он.



По словам Познихира, сирийские власти уже приступили к восстановлению гражданской инфраструктуры в этом районе.



7 апреля сообщалось, что в группировке "Джейш аль-Ислам", удерживающей последний неподконтрольный правительственным силам район Восточной Гуты - город Думу, произошел переворот и власть захватили новые командиры, а прежние лидеры убиты. Новые главари нарушили договоренности о прекращении огня и возобновили боевые действия против правительственных войск.



На следующий день Минобороны РФ объявило о соглашении с новым руководством группировки о прекращении огня и выходе боевиков этой группировки из Думы.



Генерал добавил, что уже 12 апреля российские военные полицейские войдут в Думу для обеспечения безопасности и поддержания правопорядка.



"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", - сказал он.



В настоящее время жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.



Три гуманитарных конвоя ООН доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. В свою очередь российская сторона поставила 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тыс. литров бутилированной воды, 8 457 комплектов постельного белья, более 114 тыс. продовольственных наборов.

