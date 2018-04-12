BBC завершит показ сериала "Версаль"

Телеканал BBC решил прекратить показ сериала "Версаль" из-за упавших рейтингов. Аналитики пришли к выводу, что зрителям надоело смотреть на обнаженные тела и бесконечные постельные сцены. В исторической драме с бюджетом в 21 млн фунтов было невероятное количество интимных моментов, которые режиссеры стремились снять чересчур реалистично, пишет The Daily Mail, публикуя скриншоты откровенных сцен.



"Вначале зрители готовы были принимать все порнографические сцены, но постепенно BBC наблюдало падение рейтингов "Версаля" до 1 млн зрителей, и, похоже, то же самое происходит и во Франции", - заявил собеседник газеты The Sun.



Третий сезон захватывающей истории о жизни европейского монарха Людовика XIV, который зрители увидят этой весной, станет последним. Во второй части теледрамы было рекордное количество постельных сцен - 30 в 10 сериях. Новый сезон обещает быть не менее романтически насыщенным. "Король-солнце", которого играет английский актер Джордж Благден, начинает зажигательный роман с мадам де Мейтенон в исполнении ирландки Катрин Уолкер. Новая возлюбленная разделяет желание одиозного монарха властвовать и управлять всем вокруг.



Несмотря на то что шоу подходит к концу, авторы сериала обещают насыщенный событиями финал. Кроме романтической линии, королю предстоит встреча с загадочным заключенным - человеком в железной маске.





