Чем опасны консервированные продукты

Американским ученые изучили влияние металлов, содержавшихся в пище, на работу кишечника. К примеру, наночастицы оксида цинка присутствуют в металлических банках для овощей, мяса, морепродуктов. Обычно цинк используется в качестве антибактериальной защиты. Это помогает существенно продлить срок годности продуктов. Однако для человека чрезмерная концентрация данного металла представляет серьезную угрозу, пишет The Daily Mail.



Сотрудники Университета Бингемтона проанализировали химический состав банок из-под кукурузы, тунца, спаржи и курицы. Наиболее загрязненным наночастицами цинка оказался консервированный тунец. Он содержал в 100 раз больше дневной нормы цинка. На втором месте по опасности стояли куриные консервы, а на третьем - спаржа. Меньше всего цинка было в консервированной кукурузе.



Наночастицы цинка оседают на клетках органов желудочно-кишечного тракта и провоцируют потерю микроворсинок. Соответственно, уменьшается площадь поверхности кишечника, что затрудняет всасывание питательных веществ. Некоторые из наночастиц также вызывают воспалительную реакцию. Вследствие этого увеличивается проницаемость стенок кишечника для различных вредных соединений.

