Ученые нейтрализовали белок, связанный с болезнью Альцгеймера

Специалистам из Институтов Глэдстоун впервые удалось обезвредить белок apoE4 в клетках человеческого мозга. Как известно, наличие одной копии гена apoE4 удваивает риск болезни Альцгеймера, а две его копии повышают риск заболевания в 12 раз. Примерно каждый четвертый человек является носителем гена apoE4, пишет The Daily Mail.



Ученые провели исследование на нервных клетках, пожертвованных пациентами с болезнью Альцгеймера, имевшими две копии apoE4. Их сравнили с клетками людей без этого гена. Исследователи обнаружили, что повреждение мозга было связано с белком apoE4. Специалисты доказали: этого повреждения можно избежать, воздействуя на ген apoE4.



Кстати, другое недавнее исследование, проведенное сотрудниками Университета Восточной Финляндии, показало, что прием вальпроата натрия (лекарства от эпилепсии) на 60% повышает риск развития болезни Альцгеймера. У пациентов, принимавших этот препарат, страдала память и другие когнитивные функции.

