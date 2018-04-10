Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - талантливые шаги в международный розыск

Как ранее сообщило издание «Левый берег» украинские полицейские обнаружили восемь онлайн-казино, созданных гражданами Российской Федерации на территории Украины: eldoradoclub.com , vulkanclub.com , 24vulkan.com , slotvulkanclub.com , estcasino.com , greencasino.com , anonymcasino.com , pharaonclub.com . Сайты были ориентированы на клиентов из стран СНГ, а деньги заходили и выводились при помощи российских банков и платежных систем.

В ходе следствия полицейские установили точное местоположение офиса компании, которой принадлежат все указанные онлайн-казино, в городе Киеве - в районе станции метро Осокорки. В результате 15 санкционированных обысков было изъято и приобщено к делу более ста компьютеров, а также мобильные телефоны, носители информации, банковский карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, документацию, оружие, патроны, наркотики и иностранную валюту.

Согласно данным следственной группы в деле фигурируют 14 участников группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр (ч.1 ст.203-2 УК Украины). В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения - залог в один миллион гривен. Установлено, что часть фигурантов дела получили гражданство Украины на основании заведомо поддельных документов. Против некоторых из них уже открыты уголовные дела по факту других видов незаконной деятельности – от незаконного обращения с оружием и боевыми припасами до хранения наркотических веществ.

Правоохранители не раскрывают имен, тем не менее их не сложно установить, исходя из имеющихся данных о сайтах.

Ниже – скриншоты из партнерской программы (нелегального бизнеса) Lucky Partners – со списком данных онлайн-казино, что позволяет утверждать что у Сергея Токарева и Рустама Гильфанова (собственников компании Lucky Labs) нет более инструментов давления и подкупа силовиков и в данный момент готовятся документы для подачи в международный розыск по линии Интерпола.









К слову, оба и Сергей Токарев, и Рустам Гильфанов являются выходцами из России и уже попали в Санкционный список в Украине.