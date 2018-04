Реформы, да не те...

Обидно как-то: мы проводим реформы, но их нам не засчитывают. Президент в интервью немецкому изданию напоминает про рейтинг Doing Business, связь 4G, реформу образования и медицины, адаптацию армии к стандартам НАТО. А Всемирный банк требует всего лишь три реформы: борьбу с коррупцией, создание рынка земли и приватизацию госпредприятий. В первую очередь госбанков. Стандарты НАТО и 4G его не интересуют. Потому что цель реформ: чтобы мы насобирали $18 млрд. для погашения долгов до 2020 года.



Накануне визита в Германию в интервью Handelsblatt Петр Порошенко сказал, что индикатором реформаторской решительности стал рейтинг Doing Business, где “Украина поднялась с позиции 137, до моего прихода к власти в 2013 году, на 76-ю строчку – в прошлом году”.



Действительно, в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, составляемом Всемирным банком, наша страна в 2017 году заняла почетное 76-е место – между Бутаном и Кыргызстаном. В сравнении с 2016-м мы поднялись на четыре пункта – с 80-го места. В свою очередь в Doing Business-2016 рывок был еще больше: за год с 96-го на 83-е место. Во многом благодаря новой методологии подсчета.



Следует заметить, что Украина из года в год в среднем поднималась на 19 позиций вверх: в 2012-м – 152, в 2013-м – 137, в 2014 году – 112, в начале 2015 года – 96 место. “Такой динамики не продемонстрировала ни одна страна. И мы делаем все возможное, чтобы оказаться в ближайшее время в первой 50-ке", – радостно сообщил немецкой аудитории наш лидер.



Он также добавил, что в Украине провели серьезное реформирование налоговой отрасли, обеспечили реформу в образовательной, медицинской и пенсионной сфере, переформатировали энергетический сектор в части госзаказа и приватизации, во что сначала не верил МВФ. И осуществили революционную реформу банковского сектора. Видимо, имелась в виду “чистка Гонтаревой”, стоившая жизни без малого сотне банков.



Также было сказано, что по итогам конкурса на получение мобильными операторами лицензий на пользование связью 4G удалось получить 8 млрд. грн. вместо ожидаемых 5 млрд. грн. Мы продвинулись в вопросе децентрализации. Адаптировали наши ВСУ к стандартам НАТО. И в корне изменили систему правосудия, а решение о создании Антикоррупционного суда было в первом чтении принято парламентом.



Все это впечатляющие изменения. Жаль, что к критериям, на которых основывается составление рейтинга Doing Business, не имеет отношения. Он включает в себя несколько пунктов: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение проблем неплатежеспособности.



Как сказал на брифинге 10 апреля руководитель программ Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан, Украине нужно сохранить макроэкономическую стабильность, чтобы в течение 2018-2019 гг. изыскать около $18 млрд. для погашения дефицита государственного бюджета, а также внешнего и внутреннего долга

Всемирный банк, в отличие от МВФ, не стал подбирать слова, чтобы объяснить нам, почему затевать все это в условиях гигантского дефицита Пенсионного фонда (около 141 млрд. грн.) несвоевременно. Смысл сказанного ими трудно игнорировать: мол, расплатитесь с долгами, и делайте, что хотите – хоть второй уровень, хоть двадцать второй. Но пока МВФ и другие кредиторы готовы принять только один вариант изменения пенсионной политики – более жесткий

На первом месте в этом рейтинге Новая Зеландия – в ней все легко. На 10-м Грузия. Венгрия, Бельгия и Люксембург ниже середины. О чем это говорит? Всего лишь о том, что там более сложная бюрократическая процедура. Но трудно поспорить, что экономическое положение и уровень жизни Люксембурга не сравнимы с Грузией.Поэтому очень важно разобраться в том, какими рейтингами справедливо оценивать наши реформы. Почему мы их проводим? Точнее, для кого? Взять, например, медицинскую и пенсионную реформы. Они для нас, для населения? Или для кредиторов? Для рейтинга Всемирного банка?Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нужно спросить у Всемирного банка и МВФ, что им от нас надо. Они не стесняются признать, что нужны им от нас... деньги. Повторяю – не реформы, а деньги, которые можно получить в результате реформ.Как сказал на брифинге 10 апреля руководитель программ Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Фарук Кхан, Украине нужно сохранить макроэкономическую стабильность, чтобы в течение 2018-2019 гг. изыскать около $18 млрд. для погашения дефицита государственного бюджета, а также внешнего и внутреннего долга.Все понятно и логично: мы крупные должники Всемирного банка и МВФ, эти организации должны быть уверены, что Украина не заиграется с реформами и не потратит на преобразования те деньги, которые должна отдать им. Тем более не наделает новых дыр в бюджете.Приз за откровенность заслуживают слова г-на Кхана: “Выполнение плана доходов бюджета возможно за счет дополнительных усилий по детенизации экономики. Это необходимо, чтобы компенсировать расходы, возникшие из-за недавних реформ – образовательной, медицинской, пенсионной... Именно поэтому в ближайшие месяцы Украине следует продемонстрировать четкие намерения продолжать преобразования в сфере борьбы с коррупцией, государственных финансов, приватизации”.Что касается борьбы с коррупцией, то Всемирный банк и МВФ продолжают педалировать вопрос создания Антикоррупционного суда. Они считают, что после этого наши чиновники испугаются и перестанут воровать. Смешно, но кто платит, тот заказывает музыку.Под реформированием государственных банков фактически подразумевается продажа национализированных банков. Самый привлекательный актив тут “Приватбанк”. Почему-то мне кажется, что достанется он уже не прежним владельцам, а каким-то транснациональным корпорациям.Они же истекают слюной на самый ключевой наш актив. Не случайно Всемирный банк требует практически немедленного создания рынка земли. Или хотя бы демонстрации того, что мы движемся в нужную им сторону.Критически важно, чтобы эти реформы были реализованы за несколько ближайших месяцев. Если это будет обеспечено, есть все основания для экономического роста до 3,5% в 2018 году и ускорения его (роста) в дальнейшем. Что в свою очередь гарантирует, что Украина рассчитается с долгами.Так понимают наши реформы кредиторы. Мы же пытаемся выдумывать что-то свое – оригинальное и странное. Яркий пример – идея замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, о чем мы не так давно писали.Минфин носится с этим, как с писаной торбой. Глава государства говорит, что “Украина обсуждает с МВФ компенсаторы потерь госбюджета в результате налоговых изменений”. Что можно обсуждать, когда все и так ясно: МВФ прислал нам жесткое письмо, в котором потребовал воздержаться от введения налога на выведенный капитал. И совершенно ясно почему: новый налог уменьшает доходы бюджета, что ставит под угрозу расчеты с кредиторами. 7 марта ожидалось официальное внесение законопроекта в Верховную Раду, но никто ничего, разумеется, не внес.Сейчас Всемирный банк присоединился к призывам МВФ – не глупить и воздержаться от налога на выведенный капитал. Прямо объяснив это тем, что “сегодня Украине необходимо сохранить уровень налоговых поступлений”.По той же причине Всемирный банк советует отказаться и от введения накопительной пенсионной системы с января 2019 года, называя это поспешным и преждевременным. Как отметил Фарук Кхан, "введение накопительной системы с января-2019 должно быть отложено, поскольку это может негативно повлиять на взносы в нынешнюю систему и создать дополнительные фискальные обязательства”.Как известно, введение накопительной пенсионной системы активно продвигает вице-премьер Павел Розенко. Год назад, в апреле 2017-го, он даже нагрубил главе миссии МВФ в Украине Рону ван Родену, который написал в "Экономической правде", что "введение накопительной пенсионной системы (второй уровень)" в дополнение к действующей системе не будет иметь особого смысла "без предварительного исправления недостатков действующей системы".С тех пор в новостях то и дело мелькали сообщения вроде “В Кабмине рассматривают две концепции накопительной пенсионной системы” или “У Гройсмана сказали, откуда возьмутся деньги для накопительных пенсий”. Сейчас разговорам о том, что Украина перейдет к следующему этапу пенсионной реформы – созданию накопительной системы, должен прийти конец.Всемирный банк, в отличие от МВФ, не стал подбирать слова, чтобы объяснить нам, почему затевать все это в условиях гигантского дефицита Пенсионного фонда (около 141 млрд. грн.) несвоевременно. Смысл сказанного ими трудно игнорировать: мол, расплатитесь с долгами, и делайте, что хотите – хоть второй уровень, хоть двадцать второй. Но пока МВФ и другие кредиторы готовы принять только один вариант изменения пенсионной политики – более жесткий, имеющий целью выведение Пенсионного фонда на бездефицитное функционирование.Точно так же их мало интересует концепция медицинской реформы или модернизация школьного образования. В сфере медицины должны быть снижены государственные расходы и расширена сфера платных услуг. В образовании упорядочены бюджетные расходы на среднее образование и сокращены на высшее.Чтобы крутить гайки на европейских заводах, украинские дипломы не нужны. А дети еще не раскулаченных коррупционеров и миллионеров могли бы пополнить бюджеты британских и швейцарских платных школ. Пока их родители принимают посильное участие (фискальное и коррупционно-конфискационное) в погашении долга любимого государства. Вот, собственно, и весь план реформ.