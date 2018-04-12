Приближается ли час икс?

По высказываниям, которые используют некоторые должностные лица администрации США в ходе работы над разрешением сирийского кризиса, можно сделать вывод, что они окончили учебные заведения по специальности «зоология». Президент США Дональд Трамп два дня назад нелестно высказался в адрес президента Сирии Башара Асада.

«Животное, которое ответственно за химическую атаку в восточной части Гуты — это Россия. Однако ей совершенно не стыдно и она продолжает поддерживать сирийский режим», — заявила г-жа Никки Хейли.



Эти «уличные» высказывания отражают состояние замешательства, а не утверждение власти. Когда кто-то в себе уверен, то он не опускается до уровня низкой лексики, а очень тщательно подбирает слова, чтобы завоевать соответствующее место и статус.



Мы не хотим обобщать всех американских граждан, поэтому утверждаем, что в США еще остались «умные люди», которые по-другому смотрят на события нынешнего сирийского кризиса в связи с обвинениями сирийского правительства в использовании химического оружия в Гуте. Среди них бывший сотрудник военных спецслужб полковник Пэт Лэнг (Patrick Lang), который несколько лет служил на Ближнем Востоке.



Полковник в отставке Пэт Лэнг направил письмо министру обороны США Джеймсу Мэттису, в котором обратился к нему со словами: «Пожалуйста, сэр, рассмотрите вариант, что атака нервно-паралитическим газом в Восточной Гуте была осуществлена оппозиционными группировками, осажденными в Думе, которые руководствовались чисто пропагандистскими целями, чтобы побудить нас отреагировать на то, что мы в настоящее время видим в западных СМИ. Оппозиция потерпела поражение в Восточной Гуте, а ее бойцы и семьи были перемещены на автобусах в город Джерабулус у сирийско-турецкой границы. Что выиграет сирийское правительство от использования химического оружия? Надеюсь, вы направите специалистов собрать доказательства, прежде чем принимать какие-либо военные меры».



Мы не думаем, что министр обороны США уделит этому сообщению какое-либо внимание по той простой причине, что вероятно принято решение об ответных военных мерах в отношении Сирии, а, возможно, и России и Ирана. Президент США Дональд Трамп обвинил президента России Владимира Путина в причастности к химической атаке, а постпред США при ООН Никки Хейли озвучила те же обвинения. Вчера в своем обращении к Совету Безопасности она заявила, что американское правительство готовит «военный ответ» и совершенно неважно принял ли СБ резолюцию, осуждающую действия Сирии и России, или нет. В то же время очевидно, что администрация США не отреагирует на то, что сирийские власти приветствовали миссию по расследованию химатаки, направленную Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Восточную Гуту.



Президент Трамп неделю назад заявил, что выведет свои войска из Сирии. Однако он отменил поездку в Латинскую Америку, в ходе которой должен был принять участие в саммите стран Северной и Южной Америки в Лиме, столице Перу и приказал отправить эсминец ВМС США с «Томагавками» в восточное Средиземноморье к побережью Сирии.



Все признаки указывают на то, что тройственная американо-британо-французская агрессия неизбежно приближается к Сирии, чтобы дополнить израильскую атаку по сирийскому аэродрому Тифор, недалеко от города Хомс. Авиаудар Израиля привел к гибели 14 сирийских и иранских солдат. Ракетная бомбардировка произошла вчера на рассвете с самолетов F-15 из воздушного пространства Ливана.



Ракетные удары по позициям сирийской армии «тройственного» или «четверного» союза агрессоров не изменят исход войны в Сирии. Сирийская армия восстановила контроль над большинством крупных городов и ликвидировала ракетную угрозу, направленную на Дамаск, после полного взятия Восточной Гуты. И никто не спорит и не смеет говорить о будущем президента Сирии Башара Асада у власти.



Единственная вещь, которая может изменить ситуацию на местах в Сирии — это всеобъемлющее военное вмешательство США, подобное тому, что произошло в Ираке в 2003 году. Такое развитие событий маловероятно, потому что последствия были бы катастрофическими для Америки, цена очень высокой, а столкновение с Россией и ее военными базами неизбежно.



Президент Трамп попал в затруднительное положение в связи со своими угрозами в отношении ответных ударов и не может отступить, чтобы не показаться слабым и нерешительным. Нельзя исключать, что будущая тройственная агрессия будет реализована, а цели будут выбраны чисто сирийские, чтобы избежать трений с Россией после угроз генерала Валерия Герасимова. Он заявил, что в случае возникновения угрозы жизни военнослужащих из России Вооруженные силы примут ответные меры огневого воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять.



Президент Путин молчит об американских угрозах, и мы верим, что это тишина уверенности. Он оставляет «болтовню» для других, и, несомненно, будет действовать «ответом на ответ», но довольно трудно предсказать природу и характер его ответных мер.



Предстоящие несколько часов самые опасные в истории арабского региона за последние десятилетия. Возможно, американские войска полностью уйдут из Сирии, и начнется новый этап американской изоляции, о котором заявляет президент Трамп.



Россия была унижена в Афганистане и Ираке. Она была обманута в Ливии, но русские не признают поражения в Сирии.



Источник: Ar Rai Al Youm, Великобритания



