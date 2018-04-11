Савченко заявляет об ухудшении здоровья

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ и 23 марта объявила голодовку, утверждает, что состояние ее здоровья ухудшается "в пределах нормы".



"Мое состояние на сегодняшний день, 11.04.2018: здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах… пока не смогу полноценно осуществлять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", - говорится в письме Н.Савченко от 11 апреля, размещенном на ее странице в Фейсбуке в четверг.



По ее словам, она отказалась от своего адвоката Виктора Чевгуза из-за разных взглядов на линию защиты: "От своего адвоката Чевгуза В.С. я отказалась, так как у нас с ним не совпадает видение линии защиты".



Адвокатами Н.Савченко остаются Олег Соловей и Дмитрий Бугай. "Только они уполномочены делать заявления от моего имени о моей защиты, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяна", - указано в письме.



Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая.



6 апреля сестра Вера Савченко сообщила, что у Н.Савченко, которая находится под арестом, врачи скорой помощи взяли анализы. "У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались", - написала В.Савченко на своей странице в соцсети Facebook.



В свою очередь в СБУ агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Н.Савченко находится под постоянным медицинским наблюдением. "В случае необходимости ей будет оказан весь спектр медицинской помощи, в которой она нуждается", - добавили в спецслужбе.



Н.Савченко объявила голодовку еще 23 марта в суде по избранию ей меры пресечения.



11 апреля сестра сообщила, что 12 апреля ожидается госпитализация Н.Савченко.



При этом в СБУ указали, что состояние ее здоровья не требует стационарного лечения.

