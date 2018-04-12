В офисе Укрзализныци проходят обыски

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины (СБУ) при содействии департамента безопасности ПАО "Укрзализныця" проводят обыски в главном офисе последнего по адресу: Киев, ул. Тверская, 5.



Согласно сообщению пресс-службы компании, следственные действия проводятся по ранее открытым уголовным производствам.



"Руководство ПАО "Укрзализныця" создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - сообщает пресс-служба.



В свою очередь, в Генпрокуратуре агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовных производств, открытых в мае 2017 года.

