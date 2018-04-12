Украина борется на двух фронтах – постпред США при НАТО

Украина продолжает бороться на двух фронтах - с российской агрессией на Донбассе и с коррупцией внутри страны, считает постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. "Украина борется на двух фронтах. Безусловно, на Донбассе и в Крыму, и тут мы сделаем всё, чтобы ответить на агрессию России. В дополнение к этому вы боритесь еще и с коррупцией. Это необходимо сделать до того, как вы освоите стабильную демократию.



Борьба с коррупцией, утверждение принципов демократии и верховенства права - все это может обеспечить будущее Украины как современного европейского государства", - сказала посол в рамках панельной дискуссии "НАТО-Украина: Партнерские действия для мира в Европе" на 11-м Киевском форуме по безопасности в четверг.



По ее словам, агрессивные действия России проявляются не только на Донбассе, но и путем вмешательства в демократические выборы в разных странах, посредством пропаганды и др.



К.Б.Хатчисон отметила, что на США производят большое впечатление достигнутый прогресс реформ в Украине.



"Разрешите мне сказать о тех реформах, которые ожидает НАТО (от Украины – ИФ). Это закон "О национальной безопасности", который обеспечит гражданский контроль над военными… Для того, чтобы стать частью НАТО, вы должны продемонстрировать устойчивую демократию, верховенство право, свободу прессы, что у вас есть правительство, которое может отстаивать и защищать себя, потому что НАТО базируется на мощи и демократии", - подчеркнула посол.

