Премьер Литвы: Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что Украине необходимо помогать летальным вооружением и в дальнейшем. "Мы должны и дальше помогать Украине летальным оружием не для того, чтобы показать всему миру, что мы хотим поощрять войну. Нет, мы должны защищаться.



Потому что предоставление летального оружия означает, что мы можем сохранить жизни снайперов, других военных, гражданских", - сказал он в рамках панельной дискуссии "Региональное сотрудничество: Объединенные общими целями" на 11-м Киевском форуме по безопасности в четверг.



С.Сквернялис указал, что во время визита в Украину посетил и Донбасс, чтобы лично посмотреть регион, пострадавший от российской агрессии.

