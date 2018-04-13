Трамп пояснил свои слова о возможном ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп отмечает, что никогда не называл сроков удара по Сирии.



"Никогда не говорил, когда состоится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или вообще совсем не скоро!" - написал он в "Твиттере" в четверг.



"Во всяком случае, Соединенные Штаты во время моей администрации проделали отличную работу по освобождению региона от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - "ИФ"). Где же ваше "Спасибо тебе, Америка?", - добавил американский президент.



Накануне Д.Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Россия обещает сбивать любые и все ракеты, пущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они (ракеты - ИФ) на подходе: хорошие, новые и "умные"!" - написал он в Твиттере.



Также он раскритиковал Москву за поддержку президента Сирии Башара Асада. "Вам не следует быть партнерами животного, который при помощи газа убивает собственных людей и наслаждается этим", - подчеркнул Д.Трамп.



7 апреля в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей.



По информации "Белых касок", которую излагал телеканал "Аль-Джазира", в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около 100 пострадали.



Дамаск опроверг эти сообщения.



9 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора.

