На северо-востоке Украины в ближайшие дни будет прохладно

В ближайшие сутки, 13 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления; прохладная, на юге и западе теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу в большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла (в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-2°), днем 13-18° тепла; в западных, южных и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 19-24°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью на отметке 4,7 градусов мороза в 1923 году.



В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23 °, в Закарпатье до 26°.



В Киеве 14 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 17-19°.

