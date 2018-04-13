Порошенко: Украина защищает свободу и демократию всего мира

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что агрессия России против Украины является уязвимым местом самой РФ. "Убежден, что "ахиллесовой пятой" России является именно ее агрессия против Украины. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине", - сказал П.Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в четверг.



Кроме того, он расценил российские сети влияния, как карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом.



"Я хочу вам сказать, что на востоке Украины нет никакого замороженного конфликта, у нас есть военная агрессия Российской Федерации против суверенного, свободного и независимого государства Украина. Украина защищает не только свою территориальную целостность и суверенитет, она защищает свободу и демократию всей Европы и всего мира", - резюмировал П.Порошенко.

