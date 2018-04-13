Введение миротворцев ООН на Донбасс приведет к имплементации Минских соглашений - Порошенко

Разворачивание миротворческой миссии на Донбассе является путем к имплементации Минских договоренностей, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.



"Путь к имплементации Минских договоренностей заключается в разворачивании настоящей полноценной миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", - сказал П.Порошенко, выступая на XI Форуме безопасности в четверг в Киеве.



Глава государства подчеркнул, что миротворческая миссия должна охватить всю оккупированную территорию, включая временно неконтролируемый участок украинско-российской границы.



"Убежден: как только мы установим контроль над границей, мир немедленно вернется на эту землю в считанные недели", - добавил П.Порошенко.

